Трамп готов к встрече с Хаменеи

Если верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи пожелает, то президент США Дональд Трамп готов провести с ним встречу.

Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью агентству Bloomberg.

"Если завтра аятолла (Хаменеи) скажет, что хочет встретиться с Трампом, то Трамп встретится с ним. Не потому, что Трамп согласен с аятоллой, а потому, что он считает это способом решения проблем. Трамп не рассматривает встречу с кем-либо как уступку", - отметил Рубио.