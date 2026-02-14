https://news.day.az/world/1816153.html Трамп готов к встрече с Хаменеи - Рубио Если верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи пожелает, то президент США Дональд Трамп готов провести с ним встречу. Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью агентству Bloomberg. "Если завтра аятолла (Хаменеи) скажет, что хочет встретиться с Трампом, то Трамп встретится с ним.
"Если завтра аятолла (Хаменеи) скажет, что хочет встретиться с Трампом, то Трамп встретится с ним. Не потому, что Трамп согласен с аятоллой, а потому, что он считает это способом решения проблем. Трамп не рассматривает встречу с кем-либо как уступку", - отметил Рубио.
