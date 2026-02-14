Новый флагман Xiaomi оказался подробной копией iPhone 16 Pro

В сети появился рендер смартфона Xiaomi 18, презентация которого ожидается в сентябре. По опубликованным изображениям устройство может получить дизайн, очень близкий к iPhone 16 Pro. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается сходство формы углов корпуса и блока камер, который у модели Xiaomi при этом выглядит крупнее. По внешнему виду без фирменных логотипов устройство может быть трудно отличить от смартфона Apple.

По предварительным данным, Xiaomi 18 оснастят 6,4-дюймовым OLED-экраном. Смартфон может получить основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив на 200 Мп. В качестве процессора ожидается использование чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Более дорогой Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, по слухам, предназначен для старших моделей линейки Xiaomi 18 Pro и Pro Max из-за высокой стоимости.

Официальных подтверждений этих характеристик пока нет, поскольку до предполагаемой презентации устройства остается значительное время.