https://news.day.az/sport/1816147.html "Нефтчи" усилил состав тремя легионерами "Нефтчи" подписал трех иностранных футболистов для резервной команды. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, до конца текущего сезона подписаны соглашения с бельгийцем гвинейского происхождения Мамади Диавара, а также нигерийцами Фридомом Данджумой Истифанусом и Опейеми Эзекелем Олувафеми.
"Нефтчи" подписал трех иностранных футболистов для резервной команды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, до конца текущего сезона подписаны соглашения с бельгийцем гвинейского происхождения Мамади Диавара, а также нигерийцами Фридомом Данджумой Истифанусом и Опейеми Эзекелем Олувафеми. По желанию клуба контракты могут быть продлены еще на два года.
19-летний Диавара ранее выступал за команду U19 немецкого "Шальке 04". 18-летний Истифанус играл в нигерийском клубе "Брод Сити", а 19-летний Олувафеми защищал цвета "36 Лайон".
