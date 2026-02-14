https://news.day.az/azerinews/1816161.html Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrına direktor təyin olunub Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının direktoru vəzifəsinə təyinat olub. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmrinə əsasən, Ədalət Qasım oğlu Hacıyev Gəncə teatrının direktoru təyin olunub.
Qeyd edək ki, Ədalət Hacıyev son təyinatadək Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrına rəhbərlik edib.
