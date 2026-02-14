Сколько км новых дорог проложено на освобожденных территориях Азербайджана?

В 2025 году на освобождённых территориях инженерно-сапёрными подразделениями и государственными структурами было проложено до 79 км новых дорог, очищено от снега до 67 км дорог и восстановлено более 571 км дорог.

Как передает Day.Az, об этом было сообщено на заседании коллегии министерства обороны Азербайджана, посвященном итогам 2025 года.

На заседании было подчеркнуто особое значение, придаваемое вопросам охраны и укрепления здоровья личного состава, повышению эффективности практических занятий и дальнейшему укреплению воинской дисциплины.

Было сообщено, что в азербайджанской армии обеспечено своевременное снабжение войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, организовано качественное питание личного состава, а также обеспечено поддержание вооружения, бронетанковой и автомобильной техники в состоянии готовности к боевому применению. Подчеркивалось, что воинские части бесперебойно обеспечиваются ракетами, боеприпасами и другим военным оборудованием.