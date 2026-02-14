Роза Зергерли и Стас Михайлов представили проект ко Дню всех влюбленных

Ко Дню всех влюблённых известные эстрадные певцы Азербайджана и России Роза Зергерли и Стас Михайлов представили премьеру клипа песни "Я пью тебя до дна", наполненной чувствами и страстью, сообщает Day.Az.

Новая песня - это откровенный разговор о любви без полутонов, о чувствах, которые проживаются до последней ноты. Автором текста выступил Алексей Вандрик, музыку создали Алексей Вандрик и Стас Михайлов. Лирическая композиция объединила характерную эмоциональность Стаса Михайлова и проникновенный тембр Розы Зергерли, создав выразительный музыкальный диалог двух сердец.

Праздничным подарком для поклонников стал и видеоклип, режиссёром которого выступил Алексей Свиридов. Визуальная история усиливает атмосферу романтики, подчёркивая глубину чувств и драматургию дуэта.

Премьера "Я пью тебя до дна" стала настоящим музыкальным признанием в любви - страстным, искренним и символичным для Дня всех влюблённых, напоминая о том, что самые сильные чувства нужно проживать до конца - до дна.

Клип и композиция уже вошли в ротацию ведущих музыкальных телеканалов и радиочартов, вызвав большой интерес поклонников музыки.