Западные страны должны реформировать глобальные институты для защиты суверенитета

Международные институты должны быть реформированы и укреплены, чтобы лучше служить суверенным государствам и обеспечивать глобальную стабильность.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не должны отказываться от системы международного сотрудничества, которую мы создавали, и нам не нужно разбирать глобальные институты старого порядка, которые мы построили вместе. Но они должны быть реформированы. Они должны быть перестроены", - сказал он.

Рубио отметил, что американское лидерство в решении конфликтов демонстрирует, что полагаться только на международные институты недостаточно для решения критических вопросов безопасности.

"В идеальном мире все эти проблемы решались бы дипломатами и строго сформулированными резолюциями. Но мы не живем в идеальном мире. И мы не можем продолжать позволять тем, кто открыто угрожает нашим гражданам и ставит под угрозу глобальную стабильность, скрываться за абстракциями международного права, которое они сами регулярно нарушают", - сказал Рубио.

Кроме того, он призвал к обновленному трансатлантическому альянсу, сосредоточенному на безопасности, суверенитете и самодостаточности.

"Мы хотим альянс, который смело устремляется в будущее, готовый защищать наш народ, охранять наши интересы и сохранять свободу действий, которая позволяет нам самим определять нашу судьбу", - отметил Рубио.