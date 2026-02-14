https://news.day.az/officialchronicle/1816196.html Президент Ильхам Алиев: После достижения мира коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом Мы работаем с нашими партнерами в Центральной Азии над проектом прокладки волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, который должен быть готов в этом году. Мы также рассматриваем новые возможности после достижения мира с Арменией.
Мы работаем с нашими партнерами в Центральной Азии над проектом прокладки волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, который должен быть готов в этом году. Мы также рассматриваем новые возможности после достижения мира с Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества".
"После достижения мира с Арменией коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом с точки зрения объема грузопотоков", - добавил глава государства.
