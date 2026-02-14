В Балтийском море поврежден кабель между Польшей и Швецией

Поврежден электрический кабель, проходящий по дну Балтийского моря и соединяющий Польшу и Швецию. Об этом сообщила государственная компания Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Энергоснабжение между Польшей и Швецией временно прервано из-за повреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом энергосистема работает стабильно - все критерии безопасности соблюдены. В PSE добавили , что в настоящий момент ничто не указывает на преднамеренный характер повреждения, "ведется подготовка к ремонту поврежденного компонента".

Речь идет о кабельной линии постоянного тока SwePol, которую ввели в эксплуатацию в 2000 году. Ее длина составляет 250 км, мощность - до 600 МВт. Кабель проходит по дну Балтийского моря и соединяет подстанцию в районе польского Слупска со шведской станцией, недалеко от Карлсхамна.