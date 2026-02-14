Кризис чипов памяти добрался до роутеров

Глобальный дефицит оперативной памяти, вызванный высоким спросом со стороны ИИ-серверов, начал оказывать серьезное влияние на рынок сетевого оборудования. Закупочная стоимость необходимых для роутеров, модемов и даже ТВ-приставок чипов памяти выросли в разы. Об этом сообщает издание WccfTech, ссылаясь на данные аналитической фирмы Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ситуация в сегменте роутеров, модемов и ТВ-приставок оказалась сложнее, чем на рынке смартфонов. Если стоимость памяти для мобильных устройств за последние девять месяцев выросла примерно втрое, то чипы для потребительского сетевого оборудования подорожали почти в семь раз.

Наиболее сильно рост цен затронул производителей роутеров среднего и бюджетного сегментов, которые не располагают масштабными цепочками поставок и не могут оказывать серьезное давление на поставщиков компонентов.

Изменения затронули и структуру себестоимости устройств. Если ранее доля памяти в цене роутера составляла около 3%, то теперь показатель превысил 20%. Такой скачок делает производство менее рентабельным и, по оценкам аналитиков, может привести к повышению розничных цен на оборудование.

Эксперты связывают резкий рост стоимости с тем, что производители сетевых устройств закупают память значительно меньшими партиями по сравнению с компаниями, выпускающими смартфоны и ИИ-оборудование. В результате поставщики отдают приоритет более крупным и выгодным заказам.