В НАТО задумались о реформе систем ПВО

Североатлантический альянс (НАТО) к июльскому саммиту готовит реформу систем противовоздушной обороны (ПВО) с учетом уроков конфликта в Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az.
"Реформа предполагает переход от системы воздушного патрулирования, которая подразумевает мониторинг воздушного пространства государств в мирное время, к полноценной системе ПВО, ориентированной на отражение вторжений и атак с использованием ракет и дронов", - говорится в материале.
Согласно плану реформы, миссия "Восточный страж" станет постоянной, а также будут усилены возможности по сдерживанию дронов и гиперзвуковых угроз.
