В Баку представлен проект "Дух Турана"

В старинной части Баку - Ичеришехер состоялось мероприятие, направленное на популяризацию национального культурного наследия. После длительного перерыва состоялось открытие выставочно-продажного пространства национального бренда Dastan, действующего при Центре традиционного искусства "Ичеришехер", которое было полностью восстановлено и отремонтировано, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Мероприятие было организовано Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Гостям был представлен новый проект - коллекция "Дух Турана", отражающая общее культурное наследие тюркского мира. Коллекция "Дух Турана", шестая по счёту у бренда Dastan, была создана под вдохновением от богатого культурного наследия Азербайджана и других тюркских государств, историко-архитектурных памятников, образцов декоративно-прикладного искусства и сохранившихся до наших дней источников. Над проектом работали девять дизайнеров, и коллекция включает около 100 изделий. Среди представленных направлений: керамика (декоративные тарелки, вазы, чайные сервизы), батика (шёлковые платки и кялагаи), деревообработка (зеркала, нарды, подсвечники, фоторамки, настольные лампы, декоративные вазы), ювелирное искусство (браслеты, серьги, кольца).

Изделия коллекции создавались с применением различных художественных и технических приёмов, включая традиционные техники, внесённые в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: резьба по перламутру, плетение и техника печати на калагаях. Основная цель проекта - продвижение культуры тюркоязычных народов, её оживление и передача будущим поколениям.

Гости с большим интересом ознакомились с экспозицией, было представлено дефиле и концертная программа.

Отметим, что Центр традиционного искусства "Ичеришехер" был создан в 2012 году как творческая и образовательная платформа, способствующая изучению, сохранению и современной интерпретации национального искусства Азербайджана.