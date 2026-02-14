Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением был отмечен состоявшийся в прошлом году визит Кайи Каллас в Азербайджан и ее встреча с главой нашего государства.

Было отмечено, что Европейский Союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

Было подчеркнуто успешное сотрудничество между Европейским Союзом и нашей страной в энергетической сфере, этом контексте затронут весомый вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Подчеркивалось наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.