Сборная Азербайджана U21 по дзюдо проводит сборы в Шамахы

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо проводит учебно-тренировочные сборы в Шамахы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, тренировочный процесс проходит под руководством главного тренера команды Рустама Алимли и наставника Эльхана Раджабли. Сборы носят подготовительный характер и направлены на участие дзюдоистов в предстоящих международных турнирах.