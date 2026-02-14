https://news.day.az/sport/1816178.html Сборная Азербайджана U21 по дзюдо проводит сборы в Шамахы Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо проводит учебно-тренировочные сборы в Шамахы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, тренировочный процесс проходит под руководством главного тренера команды Рустама Алимли и наставника Эльхана Раджабли.
Сборная Азербайджана U21 по дзюдо проводит сборы в Шамахы
Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо проводит учебно-тренировочные сборы в Шамахы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, тренировочный процесс проходит под руководством главного тренера команды Рустама Алимли и наставника Эльхана Раджабли. Сборы носят подготовительный характер и направлены на участие дзюдоистов в предстоящих международных турнирах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре