Марта Кос выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

"Мир между Азербайджаном и Арменией раньше казался недостижимым, и благодарю вас, Президент Ильхам Алиев, за ваше лидерство в этом мирном процессе, который активно поддерживается Европейским союзом", - сказала она.
