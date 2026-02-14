Марта Кос выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева за его лидерство в мирном процессе с Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мир между Азербайджаном и Арменией раньше казался недостижимым, и благодарю вас, Президент Ильхам Алиев, за ваше лидерство в этом мирном процессе, который активно поддерживается Европейским союзом", - сказала она.