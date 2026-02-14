В Армении состоялся круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках инициативы «Мост мира»

13-14 февраля 2026 года в Армении, в городе Цахкадзор, в рамках инициативы "Мост мира" состоялся двусторонний круглый стол, в котором приняли участие представители гражданских обществ, экспертного сообщества и СМИ Армении и Азербайджана. Наряду с основными участниками инициативы, во встрече приняли участие более широкие круги участников с обеих сторон, что подтвердило приверженность созданию инклюзивной и устойчивой платформы для диалога.

Как передает Day.Az, азербайджанская делегация прибыла в Армению через сухопутную границу, через демаркированный и делимитированный участок, расположенный рядом с армянским селом Воскепар и азербайджанским селом Ашагы-Аскипара, пройдя все необходимые процедуры. Этот переход был воспринят участниками как важная практическая мера укрепления доверия и наглядное отражение процесса постепенной нормализации отношений между двумя странами.

Обсуждения были сосредоточены на текущем состоянии и будущих перспективах армяно-азербайджанских отношений, реализации повестки мира, поддержанной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, и ее влиянии на регион. Участники обменялись оценками развивающейся региональной безопасности и экономическими возможностями, которые открывает мирный процесс.

Отдельная сессия была посвящена вопросам сотрудничества между участниками диалога, включая совместные проекты, стратегии общественной коммуникации и механизмы межобщественного взаимодействия. Особое внимание было уделено укреплению доверия, публичной дипломатии и разработке практических рекомендаций, направленных на поддержку сближения на уровне общества.

В ходе дальнейших обсуждений были затронуты вопросы региональной безопасности, границ и связи, а также представлены видения и ожидания обеих сторон. Неофициальные культурные и социальные мероприятия, проходившие параллельно с формальными сессиями, способствовали личным контактам и создали конструктивную атмосферу.

Во второй день участники рассмотрели преимущества устойчивого мира и потенциальные социальные и экономические выгоды от установления межобщественных отношений. Обменялись мнениями об общественных ожиданиях в обеих странах и о путях обеспечения того, чтобы мирный процесс принес конкретные результаты для граждан.

В рамках программы участники провели встречи с высокопоставленными чиновниками Армении, включая секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и заместителя министра иностранных дел Вахана Костаняна. Эти встречи предоставили возможность обменяться мнениями о роли гражданского общества в поддержке мирной повестки и о том, как общественные инициативы могут дополнить официальные усилия, направленные на продвижение мира.

Мероприятие завершилось пресс-конференцией, на которой были подведены итоги обсуждений. Азербайджанская делегация покинула Армению через тот же демаркированный участок границы, что стало еще одним практическим шагом укрепления доверия.

Участники подтвердили, что регулярное участие в формате "Мост мира" может существенно способствовать укреплению взаимного доверия, расширению профессионального сотрудничества и поддержке постепенной нормализации армяно-азербайджанских отношений.