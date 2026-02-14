Президент Ильхам Алиев: На наших границах с Арменией устанавливается мир, сложилась совершенно новая ситуация

На наших границах [с Арменией - прим.ред.] устанавливается мир, сложилась совершенно новая ситуация. Нет перестрелок, никто не получает ранений, никто не гибнет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества".

Глава государства отметил, что Азербайджан уже начал сотрудничество с Арменией. "Мы устранили все ограничения на перевозку грузов по территории Азербайджана. Мы также благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они создают весьма важные транзитные возможности", - добавил Президент.