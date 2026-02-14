Мы являемся свидетелями значительных изменений в регионе, и это было бы невозможно без мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос, выступая в Мюнхене на панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

По ее словам, за короткий период достигнут заметный прогресс. "Еще не все сделано, однако процесс действительно продвигается очень быстро. Необходима политическая воля с обеих сторон. Это также открыло для нас множество каналов из Европы, и, к примеру, сейчас мы формируем перечень проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией. Вы упомянули проект TRIPP. В настоящее время мы совместно с Азербайджаном обсуждаем запуск технико-экономического обоснования по Нахчыванской железной дороге, что представляет для нас и для международных финансовых институтов большой интерес. Вместе с Нахчываном проект TRIPP может кардинально изменить ситуацию", - отметил он.