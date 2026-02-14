Тель-Авив и Иерусалим 14 февраля стали самыми загрязненными городами мира

Тель-Авив и Иерусалим возглавили список самых загрязненных городов на планете по состоянию на 14 февраля из-за сильной пыльной бури, накрывшей Израиль в этот день.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные рейтинга швейцарской компании IQAir, которая дает оценку качеству воздуха в городах.

Согласно этим данным, уровень загрязнения воздуха в Тель-Авиве достигал 2 090 AQI. В Иерусалиме этот показатель поднимался до 597 AQI. В обоих городах качество воздуха оценивается как "опасное". Третье место в рейтинге IQAir занимает город Лахор в Пакистане, где загрязненность достигает 1165 AQI и характеризуется как "нездоровая".

Как убедился корреспондент ТАСС, в Тель-Авиве из-за пыльной бури 14 февраля видимость значительно снизилась, на море высокие волны, отмечаются сильные порывы ветра. Как указывает Ynet, в связи с погодными условиями медики рекомендуют израильтянам без необходимости не выходить на улицу, а также предупреждают, что для людей с хроническими заболеваниями активность на открытом воздухе может представлять серьезную опасность.