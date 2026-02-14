https://news.day.az/society/1816223.html В Баку ухудшится погода - С этой даты В Баку и на Абшеронском полуострове 15 февраля в первой половине дня в некоторых местах ожидаются периодические дожди. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные усиления осадков.
В Баку ухудшится погода - С этой даты
В Баку и на Абшеронском полуострове 15 февраля в первой половине дня в некоторых местах ожидаются периодические дожди.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные усиления осадков.
