В Баку ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 февраля в первой половине дня в некоторых местах ожидаются периодические дожди.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные усиления осадков.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az