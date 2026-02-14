https://news.day.az/politics/1816228.html Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения - ФОТО В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханом Давидом Вадефулем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе обсуждений основное внимание было уделено развитию двусторонних связей между Азербайджаном и Германией, включая политический диалог, энергетическую безопасность, переход к "зеленой" экономике, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.
Также были обсуждены региональные события, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также усилия по постконфликтному восстановлению.
