Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханом Давидом Вадефулем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе обсуждений основное внимание было уделено развитию двусторонних связей между Азербайджаном и Германией, включая политический диалог, энергетическую безопасность, переход к "зеленой" экономике, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.

Также были обсуждены региональные события, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также усилия по постконфликтному восстановлению.