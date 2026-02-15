США намерены потратить более $38 млрд на новые центры содержания мигрантов

Вашингтонская администрация планирует потратить около $38,3 млрд на создание в ряде штатов центров содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения их депортации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют документы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), опубликованные на сайте губернатора штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт.

Как следует из этих материалов, планируется, что к 30 ноября 2026 года будут созданы "восемь крупных центров содержания" мигрантов перед их депортацией, а также 16 пунктов меньшего размера. Для этого, в частности, будут перестроены имеющиеся здания. Как уточнило ведомство, "стоимость новой модели использования центров содержания оценивается в $38,3 млрд". Реализация этих мер позволит службе единовременно помещать под стражу более 92 тыс. мигрантов.

Документы были предоставлены аппарату Эйотт по ее запросу Министерством внутренней безопасности (МВБ) США. В его структуру входит Служба иммиграционного и таможенного контроля.

Как сообщил 1 февраля портал Axios, жители ряда американских штатов, включая Мэриленд, Вирджинию, Миннесоту, Техас, Нью-Гэмпшир и Нью-Йорк, выступили против планов властей США создать упомянутые центры. Газета The Washington Post в конце декабря 2025 года информировала, что МВБ планирует перестроить под центры содержания мигрантов здания промышленных складов. Как отмечали опрошенные журналистами издания эксперты, переоборудование складов для содержания большого числа людей может быть затруднительно, так как в них обычно нет подходящих для этого систем вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха.

Представители действующей вашингтонской администрации неоднократно заявляли, что до начала ее работы в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Должностные лица США подчеркивали, что намерены провести самую масштабную в американской истории операцию по депортации нелегальных мигрантов. Политические оппоненты администрации обвиняли ее в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов.