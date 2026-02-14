Пожар произошел в жилом доме в Баку, семь человек эвакуировали - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном на проспекте Бабека в Хатаинском районе столицы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, произошедшее в электрических счетчиках, установленных в лестничной клетке на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома, было в короткие сроки ликвидировано без его распространения, в том числе на квартиры.
В результате пожара сгорели 10 электрических счетчиков и защитных автоматов, а также 2 погонных метра электрического кабеля.
В целях безопасности пожарными были эвакуированы 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Квартиры и жилой дом были защищены от огня.
