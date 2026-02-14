ДТП в Сумгайыте - водитель оказался зажат в автомобиле

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Самеда Вургуна в городе Сумгайыт, в результате которого гражданин оказался зажат в автомобиле.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что произошло ДТП с участием легковых автомобилей марок VAZ-21011 и Naz Lifan, и водитель автомобиля Naz Lifan оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

Спасатели с помощью специального оборудования освободили водителя - Байрамова Мурада Мехуббат оглы, 1968 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.