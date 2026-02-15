https://news.day.az/society/1816235.html В Баку задержали мужчину, совершившего серию краж из домов В полицию поступили обращения о кражах из домов, совершенных в разное время на территории поселка Бузовна Хазарского района Баку. Как сообщили Day.Az в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции, был задержан 38-летний А.
Расследование продолжается.
