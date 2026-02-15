В Баку задержали мужчину, совершившего серию краж из домов

В полицию поступили обращения о кражах из домов, совершенных в разное время на территории поселка Бузовна Хазарского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции, был задержан 38-летний А. Халидов, подозреваемый в хищении из квартир строительных инструментов, электрооборудования и стройматериалов на общую сумму 3200 манатов.

Расследование продолжается.