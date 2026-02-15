Гол Роналду помог "Аль-Насру" победить "Аль-Фатех" в Саудовской Аравии

Футболисты "Аль-Насра" со счетом 2:0 победили "Аль-Фатех" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, на 18-й минуте счет открыл португалец Криштиану Роналду. Второй гол на 80-й минуте забил Айман Яхья.

Ранее сообщалось о бойкоте Роналду. По сообщениям СМИ, он выразил недовольство политикой Суверенного фонда Саудовской Аравии, контролирующего клуб. В результате португалец пропустил два матча команды.

Сейчас "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка. На одно очко команда отстает от "Аль-Хиляля".

"Аль-Фатех" - на 10-м месте, 24 очка.