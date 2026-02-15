Движение на дороге к аэропорту частично ограничено

В настоящее время в Сураханском районе на Аэропортском шоссе (вблизи "Buta Palace") проводятся демонтажные работы части металлической конструкции, на которой были установлены электронные табло информации и скорости, срок эксплуатации которых истек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в связи с этим введено ограничение движения транспортных средств в направлении аэропорта от станции метро "Кёроглу" (с путепровода над Сураханским кругом).

Водителей направляют по альтернативному маршруту через улицы Ханлар Алекперов и 14 Июля в Сураханском районе.

В период действия ограничений дорожная полиция принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения транспорта.