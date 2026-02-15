Названы недостатки самого популярного iPhone

Будущий iPhone 17e окажется адекватной заменой iPhone 16. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа предостерегли пользователей смартфонов от покупки iPhone 16. По их мнению, несмотря на то, что эта модель является самой продаваемой в мире, она будет уступать по ряду параметров iPhone 17e, который выйдет в феврале.

В материале перечислены недостатки популярного смартфона. Так, iPhone 16 имеет чип A18, тогда как 17e получит более мощный A19, который установлен в iPhone 17. Также новый смартфон будет оснащен более продвинутыми модулями связи, Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, iPhone 17e будет дешевле iPhone 16, который стоит 699 долларов. По слухам, 17e будет стоить 599 долларов.

Авторы BGR заметили, что новый дешевый iPhone также должен получить магнитную зарядку MagSafe - ее не имеет предшественник iPhone 16e. "Главным недостатком iPhone 17e по сравнению с iPhone 16 может быть "монобровь", а не Dynamic Island", - заключили журналисты.