Сегодня около 23 тысяч бакалавров сдают вступительный экзамен в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 15 февраля проводит вступительный экзамен (I попытка) в магистратуру высших учебных заведений.

Как передает Day.Az, для участия в экзамене подали заявления 22 780 бакалавров. Из них 20 790 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском отделении, 1 990 - на русском. Среди абитуриентов 15 391 - выпускники текущего года, 7 389 - выпускники прошлых лет, 47 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен будет организован в 64 зданиях в Баку, 6 - в Сумгайыте, 4 - в Абшероне, 6 - в Гяндже, 2 - в Нахчыване, 4 - в Мингячевире и 2 - в Лянкяране. Ожидается, что в Баку экзамен будут сдавать 16 499 бакалавров, в Нахчыване - 542, в Гяндже - 1 533, в Сумгайыте - 1 712, в Абшероне - 1 235, в Мингячевире - 828, в Лянкяране - 431. Для организации экзамена привлечены 88 общих руководителей, 248 руководителей экзамена, 2 069 контролёров и 297 сотрудников пропускного режима (охраны).

Место сдачи экзамена определяется в соответствии с фактическим местом проживания, указанным бакалаврами в их "Личном кабинете".

Экзамен во всех зданиях начнётся одновременно - в 11:00. Пропускной режим завершится в 10:45. Участники, прибывшие позже, в здания экзамена допускаться не будут.

На экзамене также проверяются навыки аудирования по иностранному языку. Экзамен начинается с прослушивания текста. В связи с подготовкой к воспроизведению аудиоматериала и обеспечением тишины в здании все участники должны находиться в аудиториях за 15 минут до начала экзамена.

Продолжительность экзамена - 3 часа 30 минут. Через 3 часа после начала завершается время, отведенное на ответы на тестовые задания, и наблюдатель собирает бланки ответов. После этого участникам раздаются листы для письменной работы (эссе) по иностранному языку. На написание эссе отводится 30 минут.

В здание экзамена запрещено проносить мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

Бакалавры, прибывая на экзамен, обязаны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной лист на экзамен. Лица, у которых обнаружены несоответствия в документах или отсутствует один из них, к экзамену допущены не будут.