В китайском Шэньчжэне устроили шоу дронов - ВИДЕО
В китайском Шэньчжэне устроили шоу дронов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несколько тысяч беспилотников изобразили главный символ китайского Нового года.
Представляем вашему вниманию данное видео:
