В Сумгайыте задержали мошенника

В городе Сумгайыт зарегистрирован факт мошенничества.

Как сообщили Day.Az в МВД, потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что знакомый ему человек под предлогом "устройства на работу" обманным путем завладел денежными средствами в размере 11 500 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 4-го отдела полиции Управления полиции города Сумгаит, по подозрению в совершении преступления был задержан 68-летний Дж.Ахмедов.

По данному факту проводится расследование.