В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) пятерых детей завалило снегом у катка, один ребенок не выжил. Об этом написал в Telegram-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чиновник сообщил, что трагедия произошла в городском поселении Лянтор. Трех детей без травм и повреждений отвезли домой, еще один ребенок пострадал. Глава района выразил соболезнования родителям детей и пообещал оказать им срочную психологическую помощь.

В СК Югры уточнили, что инцидент произошел вечером у крытого хоккейного корта. С его крыши сошел снег, когда пострадавшие проходили мимо. От полученных травм 12-летний подросток умер. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

Очевидцы рассказали SHOT, что дети часто приходили к корту. В этот раз, когда они играли и скидывали снег с крыши, их накрыло снежной лавиной. Трое детей смогли выбраться, шестиклассник пережил клиническую смерть . Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался. У еще одного пострадавшего перелом ноги и бедра, он в реанимации.