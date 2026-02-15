https://news.day.az/society/1816244.html

Движение в направлении аэропорта от станции метро "Кёроглу" восстановлено

Ограничение на движение транспорта в направлении аэропорта от станции метро "Кёроглу" (с путепровода на Сураханском кольце) снято - движение восстановлено. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Ранее мы сообщали о введении ограничения на этой дороге.