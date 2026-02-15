В Индии высказались о требованиях США отказаться от российской нефти

Индия на фоне требований США об отказе от российской нефти и торговой сделки не утратила стратегической автономии и независимость. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы можем [проявлять автономию] и всегда это делали", - сказал министр, отвечая на вопрос, сохраняет ли Индия стратегическую автономию после сделки с США.

Джайшанкар добавил, что ситуация на рынке сложилась сложная. По его словам, нефтяные компании по всему миру оценивают доступность, риски и стоимость ресурсов, после чего принимают решения, отвечающие их интересам.

