В Германии произошло новое дерзкое ограбление банка

В Германии произошло еще одно громкое ограбление банка. Как сообщает Bild, трое неизвестных в голубой спецодежде проникли в хранилище филиала Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что злоумышленники проникли в подвал банка через световой люк и вскрыли 14 ячеек, после чего смогли уйти незамеченными. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Уточняется, что о преступлении стало известно после того, как сотрудники финансовой организации заявили о плохом самочувствии.

Ранее в немецком Гельзенкирхене грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище. Злоумышленники похитили из сейфов все, что смогли, и скрылись. Позднее сообщалось, что сумма похищенных ценностей превысила 100 миллионов евро.