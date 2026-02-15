Камеру Xiaomi 17 Ultra сравнили с камерами iPhone и Huawei

Смартфон Xiaomi 17 Ultra вошел в рейтинг лаборатории DxOMark и занял шестое место среди камерофонов. По итогам тестирования устройство получило 166 баллов за качество камеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По оценке экспертов, смартфон демонстрирует сбалансированную фотосъемку на всех фокусных расстояниях, включая ультраширокий угол и телефото. Отмечаются естественная экспозиция объектов, высокий уровень детализации, стабильный баланс белого и точная цветопередача. Уровень шума остается контролируемым даже при недостаточном освещении.

По фото-возможностям устройство набрало 170 баллов. Основная камера получила 171 балл, режим боке - 175 баллов, ультраширокая камера - 160 баллов, зум - 169 баллов. Особенно высоко оценена работа телефото-камеры, которая обеспечивает детализированную съемку на больших фокусных расстояниях и естественное размытие фона в портретах.

Видеосъемка получила более скромные оценки. Общий результат составил 157 баллов. Основная камера получила 164 балла, тогда как ультраширокий и телефото-модули - 144 и 132 балла соответственно. При съемке видео в условиях слабого освещения устройство уступает лучшим моделям своего класса, а переходы между уровнями зума могут быть заметны.

Также отмечается, что при групповой съемке объекты на переднем плане иногда могут получаться немного размытыми. При этом в фотографиях сохраняется хороший баланс между деталями и шумом, чего не всегда удается достичь при видеосъемке в темноте.

В рейтинге DxOMark устройство уступило лидерам Huawei Pura 80 Ultra и iPhone 17 Pro, но обошло ряд флагманских моделей, включая Magic 8 Pro, Pixel 10 Pro XL и iPhone 16 Pro Max.