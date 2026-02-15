Эльнур Самедов стал временным чемпионом мира по версии WBA

Азербайджанец Эльнур Самедов завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, титульный поединок прошел в Челябинске в рамках вечера бокса RCC Boxing Promotions. Соперником Самедова был представитель Колумбии Джон Ленон Гутьеррес. Бой получился напряженным, однако в концовке 11-го раунда азербайджанец отправил оппонента в нокаут и досрочно завершил встречу.

Благодаря этой победе Самедов стал временным чемпионом WBA и получил статус обязательного претендента на полноценный чемпионский пояс организации в категории до 59 кг.

По состоянию на момент боя полноценным чемпионом мира WBA в весе до 59 кг (второй полулегкий) является британец Джеймс Диккенс. Именно с ним Эльнур Самедов, как временный чемпион, должен провести объединительный бой за полный пояс WBA, когда организация назначит обязательную защиту.