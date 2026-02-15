В Анкаре открылась выставка с участием художников из Азербайджана

14 февраля в художественной галерее Saküder в Анкаре открылась выставка "Любовь - искусство, искусство - любовь", на которой представлены работы 43 художников из различных стран мира, в том числе Азербайджана.

Как передает Day.Az, представитель Saküder, художница Гюнеш Аббас рассказала АЗЕРТАДЖ, что открытие художественной выставки приурочено ко Дню всех влюбленных.

"Вниманию любителей искусства Турции сегодня представлены работы художников из Стамбула, Анкары, Измира, Антальи, Диярбакыра и Аданы, а также картины мастеров кисти из Азербайджана, Ирана и России", - отметила Г.Аббас.

По ее словам, любители живописи в числе прочих получили возможность ознакомиться с творениями азербайджанских художников, таких как: Ариф Гусейнов, Сирус Мирзазаде, Фикрет Ибрагимли, Турана Гусейнова, Севда Рустамова, Адем Ширинли и др.

Выставка продлится до 28 февраля. В тот же день состоится арт-аукцион, на котором будут проданы картины, не нашедшие покупателей в течение месяца.

Г.Аббас отметила, что галерея Saküder на протяжении 21 года вносит вклад в развитие искусства различных стран мира, поддерживая творчество талантливых художников. Представительство художественной галереи действует и в Азербайджане, а часть работ традиционно выставляется в Париже.

Наряду с многочисленными выставками в Saküder доступны курсы фортепиано, вокала и живописи, на которых преподают и специалисты из Азербайджана.