На юге Таиланда опрокинулся автобус с более 50 пассажирами. Об этом сообщила газета Khaosod, передает Day.Az.

Авария произошла в ночь на 15 февраля в провинции Транг. Автобус следовал по маршруту Пхукет - Бетонг (провинция Яла). По информации Khaosod, всего в автобусе находились 52 человека. Более 40 получили травмы различной степени тяжести, 10 из них попали в больницы в тяжелом состоянии.

По данным издания, одной из возможных причин ДТП мог стать сон водителя за рулем. Полиция начала расследование.