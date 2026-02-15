https://news.day.az/world/1816275.html В Таиланде перевернулся пассажирский автобус, десятки раненых - ФОТО На юге Таиланда опрокинулся автобус с более 50 пассажирами. Об этом сообщила газета Khaosod, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Авария произошла в ночь на 15 февраля в провинции Транг. Автобус следовал по маршруту Пхукет - Бетонг (провинция Яла). По информации Khaosod, всего в автобусе находились 52 человека.
Авария произошла в ночь на 15 февраля в провинции Транг. Автобус следовал по маршруту Пхукет - Бетонг (провинция Яла). По информации Khaosod, всего в автобусе находились 52 человека. Более 40 получили травмы различной степени тяжести, 10 из них попали в больницы в тяжелом состоянии.
По данным издания, одной из возможных причин ДТП мог стать сон водителя за рулем. Полиция начала расследование.
