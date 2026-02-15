В МЧС обсудили подготовку к WUF13

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) провела мероприятие, посвященное подготовке к 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13), которая пройдет в Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в мероприятии, посвященном обеспечению пожарной безопасности в отелях, приняли участие ответственные должностные лица Государственной службы пожарного надзора и Государственной службы пожарной охраны МЧС, Государственного агентства по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горнодобывающей сфере, Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, а также представители отелей.

В ходе мероприятия была подчеркнута необходимость надёжного обеспечения пожарной безопасности в отелях, а также поддержания лифтов и других подъёмных устройств в исправном состоянии, был проведён широкий обмен мнениями по теме.

Кроме того, были наглядно продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения, даны ответы на вопросы участников.