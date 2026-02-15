Плоды стратегии Президента Ильхама Алиева: Исторические победы в эпоху формирования нового мирового порядка

Автор: Акпер Гасанов

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности проходит в период давно невиданной мировой турбулентности. Не случайно, что накануне конференции госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "старого мира больше не существует" и что мир меняется прямо на наших глазах. По его словам, человечество вступает в новую эпоху геополитики, которая потребует переосмысления роли стран и подходов к международным отношениям.

"Мы живем в новой эре геополитики, и это потребует от всех нас в некотором роде переосмысления, как это выглядит и какова будет наша роль", - сказал он.

И переосмысление роли США в мире действительно происходит. Всем уже очевидно, что имеет место колоссальный раскол между Соединенными Штатами и ведущими государствами Европы.

В Париже, Берлине и в иных европейских столицах открыто констатируют, что не видят в Вашингтоне союзника, готового прийти на помощь в случае беды. На этом фоне появляется новость агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, о том, что Вооруженные силы США готовятся к возможной долговременной, рассчитанной на несколько недель военной операции против Ирана.

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ФОТО - ВИДЕО

Кроме того, громкое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал глава МИД КНР Ван И. По его мнению, перспективы двусторонних отношений Китая и США имеют два возможных сценария, при этом один из них может спровоцировать серьезный конфликт между странами.

Он утверждает, что первый сценарий предполагает взаимопонимание и конструктивный диалог: если США будут объективно оценивать интересы Китая и проводить прагматичную политику, обе страны смогут расширять сотрудничество, укреплять экономические и политические связи, а также способствовать стабильности в мире.

"Второй - это попытки разрыва связей с Китаем, цепочек поставок и противопоставления Китаю во всем на чисто эмоциональной основе. Такие действия, включая создание небольших эксклюзивных союзов и попытки отделить Тайвань от Китая, могут спровоцировать серьезный конфликт между странами", - сказал Ван И.

И все это прозвучало на фоне до сих пор продолжающейся в самом центре Европы российско-украинской войны. Вот, в сколь поистине трагических условиях проходит нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности, одним из самых уважаемых участников которой является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев: То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен для этой администрации

Президент Ильхам Алиев: То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен для этой администрации

Глава нашего государства констатировал, что Организация Объединенных Наций полностью парализована и не сможет повлиять ни на один вопрос. При этом, альтернативы ей пока нет. И это действительно огромная проблема, которая и привела к формированию нового мирового порядка. И у Президента Азербайджана есть свое видение путей решения данной проблемы.

"Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка", - подчеркнул глава нашего государства.

И это был рецепт, предложенный политическим деятелем мирового масштаба, который имеет в своем активе исторические победы, достигнутые в условиях нового мирового порядка, при полном сопротивлении ведущих мировых держав.

Да, Азербайджан сумел решить задачу, которая для многих постсоветских государств остается либо замороженной, либо откровенно неподъемной: восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Причем, это было достигнуто не одномоментно и не исключительно военными методами.

Баку действовал комплексно - сочетая модернизацию армии, энергетическую дипломатию, экономическую устойчивость и точную работу с международными центрами силы. В результате Азербайджан не просто вернул контроль над своими территориями, но и навязал региону новую политическую реальность, в которой именно он стал главным источником инициативы.

Для сравнения: Грузия, Молдова и Украина продолжают находиться в состоянии затяжных территориальных кризисов. Их суверенитет либо оспаривается, либо де-факто ограничен, а перспективы восстановления территориальной целостности напрямую зависят от внешних факторов и военной динамики, которую они не контролируют в полной мере. Азербайджан же продемонстрировал обратное: субъектность возможна даже в условиях сложнейшей региональной конфигурации и в условиях формирующегося нового мирового порядка. Это и есть пример политической дальновидности, патриотизма и принципиальности в отстаивании национальных интересов своей страны, продемонстрированный всему миру Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.