Автор: Акпер Гасанов

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности проходит в период давно невиданной мировой турбулентности. Не случайно, что накануне конференции госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "старого мира больше не существует" и что мир меняется прямо на наших глазах. По его словам, человечество вступает в новую эпоху геополитики, которая потребует переосмысления роли стран и подходов к международным отношениям.

"Мы живем в новой эре геополитики, и это потребует от всех нас в некотором роде переосмысления, как это выглядит и какова будет наша роль", - сказал он.

И переосмысление роли США в мире действительно происходит. Всем уже очевидно, что имеет место колоссальный раскол между Соединенными Штатами и ведущими государствами Европы.

В Париже, Берлине и в иных европейских столицах открыто констатируют, что не видят в Вашингтоне союзника, готового прийти на помощь в случае беды. На этом фоне появляется новость агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, о том, что Вооруженные силы США готовятся к возможной долговременной, рассчитанной на несколько недель военной операции против Ирана.

Кроме того, громкое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал глава МИД КНР Ван И. По его мнению, перспективы двусторонних отношений Китая и США имеют два возможных сценария, при этом один из них может спровоцировать серьезный конфликт между странами.

Он утверждает, что первый сценарий предполагает взаимопонимание и конструктивный диалог: если США будут объективно оценивать интересы Китая и проводить прагматичную политику, обе страны смогут расширять сотрудничество, укреплять экономические и политические связи, а также способствовать стабильности в мире.

"Второй - это попытки разрыва связей с Китаем, цепочек поставок и противопоставления Китаю во всем на чисто эмоциональной основе. Такие действия, включая создание небольших эксклюзивных союзов и попытки отделить Тайвань от Китая, могут спровоцировать серьезный конфликт между странами", - сказал Ван И.

И все это прозвучало на фоне до сих пор продолжающейся в самом центре Европы российско-украинской войны. Вот, в сколь поистине трагических условиях проходит нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности, одним из самых уважаемых участников которой является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава нашего государства констатировал, что Организация Объединенных Наций полностью парализована и не сможет повлиять ни на один вопрос. При этом, альтернативы ей пока нет. И это действительно огромная проблема, которая и привела к формированию нового мирового порядка. И у Президента Азербайджана есть свое видение путей решения данной проблемы.

"Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка", - подчеркнул глава нашего государства.

И это был рецепт, предложенный политическим деятелем мирового масштаба, который имеет в своем активе исторические победы, достигнутые в условиях нового мирового порядка, при полном сопротивлении ведущих мировых держав.

Да, Азербайджан сумел решить задачу, которая для многих постсоветских государств остается либо замороженной, либо откровенно неподъемной: восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Причем, это было достигнуто не одномоментно и не исключительно военными методами.

Баку действовал комплексно - сочетая модернизацию армии, энергетическую дипломатию, экономическую устойчивость и точную работу с международными центрами силы. В результате Азербайджан не просто вернул контроль над своими территориями, но и навязал региону новую политическую реальность, в которой именно он стал главным источником инициативы.

Для сравнения: Грузия, Молдова и Украина продолжают находиться в состоянии затяжных территориальных кризисов. Их суверенитет либо оспаривается, либо де-факто ограничен, а перспективы восстановления территориальной целостности напрямую зависят от внешних факторов и военной динамики, которую они не контролируют в полной мере. Азербайджан же продемонстрировал обратное: субъектность возможна даже в условиях сложнейшей региональной конфигурации и в условиях формирующегося нового мирового порядка. Это и есть пример политической дальновидности, патриотизма и принципиальности в отстаивании национальных интересов своей страны, продемонстрированный всему миру Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.