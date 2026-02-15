Хорошая новость для желающих совершить хадж

Продлён срок приёма документов для совершения хаджа.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вусал Джахангири.

По его словам, приём документов продлён до 7 марта: "В соответствии с инструкциями, поступившими от Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, а также с учётом многочисленных обращений наших граждан, проживающих за рубежом и в регионах, мы продлили приём документов на хадж в этом году до 7 марта. Просим граждан не откладывать подачу документов - после указанной даты срок больше не будет продлеваться".

Напомним, что стоимость пакета на одного человека для совершения хаджа в 2026 году составляет 6100 долларов США.

Требуемые документы:

- Общегражданский паспорт (срок действия не менее 1 года);

- Копия удостоверения личности;

- 2 цветные фотографии размером 5×5 см на белом фоне (женщины - в тёмном хиджабе);

- Медицинская справка.