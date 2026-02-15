США начали переброску военного снаряжения в эту страну

Соединенные Штаты Америки приступили к переброске грузов военного назначения на северо-восток Нигерии, где идет борьба с террористическими группировками. Об этом сообщила газета Vanguard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Не менее трех самолетов военно-транспортной авиации доставили партию снаряжения, в том числе боеприпасы, на базу ВС Нигерии в штате Борно, По данным газеты, это лишь первые из целой серии подобных авиарейсов. "По итогам переговоров между Нигерией и США американское правительство не только направит нам военнослужащих, но и окажет необходимую тыловую поддержку, включая поставки боеприпасов, для борьбы с повстанцами", - цитирует газета свой источник в Генштабе ВС Нигерии.

Ранее сообщалось, что США отправят 200 военнослужащих на борьбу с терроризмом в Нигерии. По словам представителя Минобороны западноафриканской страны генерал-майора Самаилы Убы, они займутся обучением нигерийских коллег, а в боевых действиях участвовать не будут. Обозреватели отмечают, что США планируют создать на северо-востоке Нигерии базу своих разведывательных военных дронов для слежения за обстановкой в зоне Сахеля после того, как они лишились такой базы в соседнем Нигере.

С декабря 2025 года ВС Нигерии и США нанесли несколько совместных ударов по экстремистским целям на нигерийской территории, в результате чего были сорваны готовившиеся теракты в четырех штатах африканской страны - Сокото, Замфаре, Нигере и Кацине. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил о стратегическом взаимодействии Нигерии с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества.

Речь идет о борьбе с группировками "Боко харам" и "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ). Террористы "Боко харам" с 2009 года начали действовать на территории Нигерии, а затем Нигера, Чада и Камеруна. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение группировке и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.

