"Шансы против "Ньюкасла" - 50 на 50"

Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ньюкаслом" в плей-офф Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист отметил высокий уровень соперника, но подчеркнул готовность команды к борьбе. "Конечно, будет трудная игра.
Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ньюкаслом" в плей-офф Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист отметил высокий уровень соперника, но подчеркнул готовность команды к борьбе.
"Конечно, будет трудная игра. Сила соперника всем известна. "Ньюкасл" очень хорошая команда, но мы сделаем максимум возможного", - цитирует слова футболиста QOL.az
Он также оценил вероятность успеха сторон: "Думаю, шансы равны - 50 на 50".
