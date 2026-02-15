"Шансы против "Ньюкасла" - 50 на 50"

Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ньюкаслом" в плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист отметил высокий уровень соперника, но подчеркнул готовность команды к борьбе.

"Конечно, будет трудная игра. Сила соперника всем известна. "Ньюкасл" очень хорошая команда, но мы сделаем максимум возможного", - цитирует слова футболиста QOL.az

Он также оценил вероятность успеха сторон: "Думаю, шансы равны - 50 на 50".