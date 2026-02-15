Рекордное обледенение угрожает Финскому заливу этой зимой

Финскому заливу в этом году грозит крупнейшее за последние десять лет обледенение. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации говорится, что в начале февраля на Финском заливе льда уже больше, чем за последние десять лет. На данный момент он наблюдается вдоль побережья на крайнем западе и до Архипелагового моря.

Также отмечается, что последний раз такая площадь льда наблюдалась в 2011 году, когда северная часть моря была замерзшей.