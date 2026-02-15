Назван рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Европы

Портал Transfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских лиг.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, первое место занял форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с зарплатой 31,6 млн евро в год, передает Day.Az.

В пятерку также вошли два игрока "Реала" Килиан Мбаппе (31,3 млн) и Винисиус Жуниор (25 млн). Аналогичный доход имеет нападающий "Баварии" Харри Кейн, а замыкает топ-5 вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах с окладом 24,1 млн евро.