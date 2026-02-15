Президент Ильхам Алиев принимает участие в 1-м заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией

В Белграде с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Сербия Александара Вучича проходит 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

