https://news.day.az/officialchronicle/1816323.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в 1-м заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией В Белграде с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Сербия Александара Вучича проходит 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
