https://news.day.az/officialchronicle/1816317.html В Белграде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Александаром Вучичем один на один - ФОТО 15 февраля в Белграде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один.
В Белграде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Александаром Вучичем один на один - ФОТО
15 февраля в Белграде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре