В Белграде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Александаром Вучичем один на один

15 февраля в Белграде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

