https://news.day.az/officialchronicle/1816314.html Президент Ильхам Алиев в Белграде посетил памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу - ФОТО 15 февраля находящийся с официальным визитом в Республике Сербия Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.
Президент Ильхам Алиев в Белграде посетил памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу - ФОТО
15 февраля находящийся с официальным визитом в Республике Сербия Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венки к памятникам.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре