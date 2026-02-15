В команде Трампа раскрыли, какой хотят видеть Европу

Соединенным Штатам Америки нужны сильные, а не зависимые от Вашингтона союзники в Европе. Об этом заявил представитель страны в НАТО Мэтью Уитакер, чьи слова приводит газета The Hill, передает Day.Az.

Так он прокомментировал отказ Чехии увеличивать расходы страны на оборону более чем на 2 процента от ВВП.

"Но я думаю, в конечном итоге они поймут, как и все союзники год назад, что нужно быть сильнее, нужно инвестировать в развитие потенциала и больше тренироваться с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить оперативную совместимость и возможность вести боевые действия как единое целое", - сказал Уитакер.

Постпред в НАТО отметил, что США "играют ведущую роль" в сфере оборонных расходов. Он также заверил, что Вашингтон не намерен сокращать свое присутствие в Европе.

"Мы просто говорим, что вместе мы сильнее, мы инвестируем в потенциал Соединенных Штатов и ожидаем, что наши европейские союзники последуют нашему примеру, и мы ожидаем, что вы будете готовы, мы ожидаем, что вы будете <...> гораздо более боеспособны", - заявил Уитакер.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки приступили к переброске грузов военного назначения на северо-восток Нигерии.